Кисляк о похвале: «В моей жизни ничего не изменилось – стараюсь оставаться таким, какой есть. Проснулись лидерские качества, но это из-за доверия тренера»

Матвей Кисляк признался, что популярность не повлияла на его жизнь.

«В моей жизни ничего не изменилось от количества похвалы вокруг. Стараюсь оставаться таким, какой был, какой есть сейчас. Не думаю об этом всем, да и зачем.

Я поймал уверенность, во мне проснулись лидерские качества. Но это из-за доверия тренера», – сказал полузащитник ЦСКА и сборной России.