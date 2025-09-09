  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кисляк о похвале: «В моей жизни ничего не изменилось – стараюсь оставаться таким, какой есть. Проснулись лидерские качества, но это из-за доверия тренера»
0

Кисляк о похвале: «В моей жизни ничего не изменилось – стараюсь оставаться таким, какой есть. Проснулись лидерские качества, но это из-за доверия тренера»

Матвей Кисляк признался, что популярность не повлияла на его жизнь.

«В моей жизни ничего не изменилось от количества похвалы вокруг. Стараюсь оставаться таким, какой был, какой есть сейчас. Не думаю об этом всем, да и зачем.

Я поймал уверенность, во мне проснулись лидерские качества. Но это из-за доверия тренера», – сказал полузащитник ЦСКА и сборной России.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?19688 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoМатвей Кисляк
logoСборная России по футболу
logoЦСКА
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Палмейрас» хочет подписать Барко зимой. «Спартак» запрашивает 17,25 млн евро (BolaVIP)
115 минут назад
Зидан готовится возглавить сборную Франции. Тренер смотрит Лигу 1 и европейские матчи, делает заметки, у него есть идеи об игре команды (L’Équipe)
1731 минуту назад
«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в октябре во время паузы на матчи сборных (X Sports)
332 минуты назад
Исак о трансфере в «Ливерпуль»: «Не все представляют картину целиком – это часть футбола, я не могу контролировать все, что пишут или говорят. Рад, что все разрешилось до начала сбора»
2045 минут назад
Кейн ответил на критику Оуэна за переход в «Баварию»: «Он намекал, что это ради трофея, но я хотел дольше оставаться на высоком уровне, участвовать в гонке за титул, играть в важных матчах ЛЧ»
1448 минут назад
Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Клуб приостановил деятельность в июне
22сегодня, 09:38
Ещенко против лимита: «По новой норме перебор у всех – и у «Спартака», и у ЦСКА, и у «Зенита». Играть должны сильнейшие. Можно сделать как в Англии – должен приезжать игрок сборной»
31сегодня, 09:30
Гус Хиддинк: «ФИФА должна организовать турнир с участием США, Украины, России и Европы. Победитель не важен. Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!»
77сегодня, 09:07
Григорян о сборной России: «Такой стильной команды давно не помню – середняков европейского уровня мы обыграли бы. С Катаром смотрелись как Испания в позиционной атаке»
25сегодня, 09:04
Как спортсмены вообще учатся в школе? Сборник историй
сегодня, 09:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
РПЛ выполнила обязательства перед признанными банкротом «Химками»: «Никаких средств к перечислению не осталось»
8 минут назад
«Оренбург» купил защитника ЦСКА-1948 Ценова за 700 тысяч евро
17 минут назад
Владельца «Ноттингема» разозлили публичные высказывания Нуну. Тренер хотел обсудить их разногласия, но встреча не состоялась
5сегодня, 09:36
Леонид Слуцкий: «Динамо» Силкина – лучшая команда в истории российского футбола, наверное. ЦСКА проиграл им 0:4, без шансов»
21сегодня, 09:05
Товарищеские матчи. Австралия обыграла Новую Зеландию, Уэльс примет Канаду, США против Японии
1сегодня, 09:02
Алексей Миранчук о матче России и США: «Будет супер, если это можно воплотить в реальность. У американцев много хороших футболистов, которые тоже выступают в Европе»
7сегодня, 08:39
Тухель о возможных расистских оскорблениях в Сербии: «Мы в курсе ситуации. Верю, что мы будем наслаждаться спортом в чистом виде»
4сегодня, 08:18
Боливия – Бразилия. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
сегодня, 07:57
Эквадор – Аргентина. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
3сегодня, 07:32
Далич о 40-летнем Модриче: «Вновь доказал, что чем старше становится, тем лучше играет. Уникальный футболист»
5сегодня, 07:22