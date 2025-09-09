Деменко о Карпине: «Скоро Валерий Георгиевич даст ответ критикам, «Динамо» начнет побеждать. Футболисты скоро привыкнут, что тренер уезжает в сборную»

Максим Деменко считает, что Валерий Карпин исправит ситуацию в «Динамо» .

После 7 туров бело-голубые занимают 9-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 8 очков. В субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком».

«Не думаю, что отсутствие Карпина повлияет на подготовку «Динамо », в тренерском штабе Валерия Георгиевича работают качественные специалисты, они следят за тренировочным процессом. Скоро футболисты «Динамо» привыкнут, что Карпин регулярно уезжает в сборную, ничего страшного.

«Спартак» взял новых защитников, но и у «Динамо» неплохой состав. Это точно будет увлекательная игра. Я понимаю, что Карпина критикуют сейчас, ведь «Динамо» пока не идет в лидерах, но скоро Валерий Георгиевич даст ответ критикам. Уверен, что бело-голубые уже скоро начнут побеждать», – сказал бывший футболист «Спартака».