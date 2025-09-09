Иван Обляков: «Здорово было бы попробовать себя в Европе, если появится хороший вариант, который устроит меня и ЦСКА»
Иван Обляков не теряет желания поиграть в Европе.
– Ты говорил, что в будущем хотел бы поиграть в Европе. Желание сохраняется?
– Да, было бы здорово попробовать себя в Европе, если появится хороший вариант, который устроит меня и клуб. Но сейчас я игрок ЦСКА, и все мысли только как выиграть с клубом трофеи.
– За последнее время был какой-то интерес?
– Этот вопрос лучше задавать агенту.
– Как думаешь, когда ты был ближе всего к переходу в европейский клуб?
– Мое дело играть и показывать результат, а не думать о переходе в другой клуб, – сказал полузащитник ЦСКА.
