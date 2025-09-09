  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иван Обляков: «Здорово было бы попробовать себя в Европе, если появится хороший вариант, который устроит меня и ЦСКА»
12

Иван Обляков: «Здорово было бы попробовать себя в Европе, если появится хороший вариант, который устроит меня и ЦСКА»

Иван Обляков не теряет желания поиграть в Европе.

Ты говорил, что в будущем хотел бы поиграть в Европе. Желание сохраняется?

– Да, было бы здорово попробовать себя в Европе, если появится хороший вариант, который устроит меня и клуб. Но сейчас я игрок ЦСКА, и все мысли только как выиграть с клубом трофеи.

За последнее время был какой-то интерес?

– Этот вопрос лучше задавать агенту.

Как думаешь, когда ты был ближе всего к переходу в европейский клуб?

– Мое дело играть и показывать результат, а не думать о переходе в другой клуб, – сказал полузащитник ЦСКА

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?20253 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoИван Обляков
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Григорян о сборной России: «Такой стильной команды давно не помню – середняков европейского уровня мы обыграли бы. С Катаром смотрелись как Испания в позиционной атаке»
34сегодня, 09:04
Обляков считает футбол главным видом спорта в России: «В него больше играют, его больше смотрят. Им легче начать заниматься, чем хоккеем»
147 сентября, 10:51
«Поколение Карпина и Мостового росло без легионеров. Говорят, что Батраков, Кисляк растут рядом с иностранцами. Они на самом деле растут с Бариновым, Карпукасом, Миранчуками». Шабаров о лимите
976 сентября, 11:10
Главные новости
Максим Глушенков: «Не могу себя оценивать. Есть много диванных экспертов, которые это делают»
1529 минут назад
Смолов об ужесточении лимита: «В условиях отстранения это имеет логику, возможно. В РПЛ сейчас много посредственных иностранцев, но это связано с квалификацией тех, кто их привозит»
1143 минуты назад
КДК в четверг рассмотрит красную карточку Кордобы в матче с ЦСКА
12сегодня, 11:14
Глушенков смотрит только РПЛ: «Финал ЛЧ посмотрю, а так – не хочется, неинтересно. Лучше сериал какой-нибудь, «Метод» в этом году посмотрел, «Аутсорс» – пойдет»
66сегодня, 11:00
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем ТГ-боте
сегодня, 11:00Тесты и игры
France Football пытается наладить отношения с «Реалом» на фоне будущей церемонии «Золотого мяча». Делегация ездила в Мадрид, но встречи прошли безуспешно
73сегодня, 10:50
Рожков об образовании футболистов: «Неизвестно, что может произойти – травма, например, – нужно дальше жить. Читать книги важно для психологии, развития мышления»
15сегодня, 10:48
«Палмейрас» хочет подписать Барко зимой. «Спартак» запрашивает 17,25 млн евро (BolaVIP)
17сегодня, 10:29
Зидан готовится возглавить сборную Франции. Тренер смотрит Лигу 1 и европейские матчи, делает заметки, у него есть идеи об игре команды (L’Équipe)
48сегодня, 10:15
«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в октябре во время паузы на матчи сборных (X Sports)
5сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти о составе сборной Бразилии: «Поле решит, кто поедет на чемпионат мира. Мы оцениваем около 70 игроков, фаворитов нет»
13 минуты назад
ЦСКА подпишет защитника «Спартака»-2 Коледина (Metaratings)
28 минут назад
Кроос о сборной Германии: «Сейчас мы далеки от того, чтобы говорить о победе на ЧМ, но у нас есть сильные стороны. В отборе нам повезло попасть в группу, не выйти из которой невозможно»
114 минут назад
Делап вернется к тренировкам в ноябре. Операция форварду «Челси» не потребуется
116 минут назад
«Химки» не смогут заниматься футбольной деятельностью в течение 4 лет после признания банкротом
631 минуту назад
«Кокорин – топ-игрок и все еще может выступать на уровне РПЛ, даже в топ-клубе». Хавбек «Ариса» Абдуллахи о форварде
346 минут назад
«Динамо» отдало Смелова в аренду в «Пари НН» до лета с правом выкупа
156 минут назад
Ещенко о Ву и Джику: «Не знаю их. Одного отпустили, другого взяли, это внутренняя кухня «Спартака»
4сегодня, 11:11
Тренер Катара Лопетеги: «Россия полностью меняет состав на разные игры, из-за чего они хороши физически. При этом у них талантливые игроки, поэтому выбрали их в качестве соперника»
1сегодня, 11:02
«Палмейрасу» интересен Нино. За защитника «Зенита» готовы заплатить 7,84 млн евро (BolaVIP)
4сегодня, 10:54