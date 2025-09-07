Обляков считает футбол главным видом спорта в России: «В него больше играют, его больше смотрят. Им легче начать заниматься, чем хоккеем»
Иван Обляков объяснил, почему считает футбол спортом номер один в России.
– Ты следишь за хоккеем. Какой вид спорта для тебя главный в России? Футбол или хоккей?
– Футбол. В него больше играют, его больше смотрят. Легче начать заниматься им, чем хоккеем, который в этом плане топ-2. Мне самому нравится этот вид спорта, хоть я давно и не катался, – сказал полузащитник ЦСКА и сборной России.
Нули России с Иорданией – как вам?27081 голос
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
