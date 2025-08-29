У Модрича первый голевой пас в «Милане» – в 3-м матче. 39-летний хорват стал самым возрастным ассистентом в Серии А среди хавбеков за время сбора статистики Opta

Лука Модрич отдал первый голевой пас после перехода в «Милан».

На 66-й минуте игры с «Лечче » Рубен Лофтус-Чик переправил мяч в ворота после навеса Модрича со штрафного – 1:0.

Модрич проводит третью игру в составе «россонери» после перехода из «Реала».

Сегодня хорвату 39 лет и 354 дня. Он стал самым возрастным полузащитником, отдавшим результативную передачу в Серии А, за время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2004/05).