У Модрича первый голевой пас в «Милане» – в 3-м матче. 39-летний хорват стал самым возрастным ассистентом в Серии А среди хавбеков за время сбора статистики Opta
Лука Модрич отдал первый голевой пас после перехода в «Милан».
На 66-й минуте игры с «Лечче» Рубен Лофтус-Чик переправил мяч в ворота после навеса Модрича со штрафного – 1:0.
Модрич проводит третью игру в составе «россонери» после перехода из «Реала».
Сегодня хорвату 39 лет и 354 дня. Он стал самым возрастным полузащитником, отдавшим результативную передачу в Серии А, за время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2004/05).
Источник: Opta Sports
