За Фассона «Флуминенсе», «Сан-Паулу» и «Васко да Гама» предлагают до 1,5 млн евро плюс процент при перепродаже. «Локомотив» хочет 4 млн (Legalbet)

«Локомотив» получил несколько предложений по Лукасу Фассону.

Legalbet сообщает, что интерес к защитнику железнодорожников проявляют «Васко да Гама», «Флуминенсе » и «Сан-Паулу ». Бразильские клубы предлагают от 1 до 1,5 млн евро плюс процент при перепродаже.

Отмечается, что «Локомотив » готов продать 24-летнего футболиста за 4 млн евро.

Фассон был приобретен в 2022 году за 3 млн евро. Его статистику можно изучить здесь .