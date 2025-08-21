За Фассона «Флуминенсе», «Сан-Паулу» и «Васко да Гама» предлагают до 1,5 млн евро плюс процент при перепродаже. «Локомотив» хочет 4 млн (Legalbet)
«Локомотив» получил несколько предложений по Лукасу Фассону.
Legalbet сообщает, что интерес к защитнику железнодорожников проявляют «Васко да Гама», «Флуминенсе» и «Сан-Паулу». Бразильские клубы предлагают от 1 до 1,5 млн евро плюс процент при перепродаже.
Отмечается, что «Локомотив» готов продать 24-летнего футболиста за 4 млн евро.
Фассон был приобретен в 2022 году за 3 млн евро. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
