7

Нуну уволен из «Ноттингем Форест». Команду может возглавить Постекоглу

Нуну Эшпириту Санту уволен с поста главного тренера «Ноттингем Форест».

Отставку 51-летнего специалиста подтверждают Record, Sky Sports, Дэвид Орнстайн и другие авторитетные источники.

В ближайшее время об увольнении португальца будет объявлено официально.

В прошлом месяце Нуну признался, что у него испортились отношения с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.

Эти высказывания озадачили Маринакиса, который прежде не планировал увольнять тренера. После заявлений Нуну у некоторых представителей клуба появились сомнения в его приверженности работе.

Возглавить «Ноттингем Форест» может бывший тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу, утверждает журналист Бен Джейкобс. Также на пост претендует Доменико Тедеско. 

Нуну принял «Форест» в декабре 2023 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в АПЛ по итогам сезона-2024/25 и пробилась в Лигу Европы.

В нынешнем сезоне «Ноттингем Форест» набрал четыре очка в трех матчах Премьер-лиги и идет 10-м в турнирной таблице.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Sky Sports
logoНуну Эшпириту Санту
logoНоттингем Форест
logoЭндж Постекоглу
logoпремьер-лига Англия
logoДоменико Тедеско
отставки
