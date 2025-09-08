Дюгарри о недовольстве «ПСЖ» из-за травмы Дембеле: «Неуважение к сборной Франции и Дешаму. В том, что Усман перетрудился на тренировках, виноват только клуб»

Кристоф Дюгарри раскритиковал реакцию «ПСЖ» на травму Усмана Дембеле в сборной.

Футболисты «ПСЖ» Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в матче против Украины (2:0) в квалификации ЧМ-2026. Парижане выразили недовольство , заявив, что медштаб сборной не учел информацию клуба о состоянии игроков.

«Мы знаем, что Дембеле уже много лет подвержен травмам. Да, в этот раз он получил повреждение скорее по стечению обстоятельств. Но пусть в «ПСЖ» не пытаются убедить меня, что Усман никогда не выходил на поле, перетрудив мышцы. В это я не поверю ни на секунду.

То, что пытается сделать «ПСЖ», – возмутительно. Такое отношение неуважительно и к национальной команде, и к Дидье Дешаму . В перегрузке Дембеле виноват исключительно сам «ПСЖ », – сказал бывший форвард сборной Франции.

