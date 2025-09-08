  • Спортс
  • Дюгарри о недовольстве «ПСЖ» из-за травмы Дембеле: «Неуважение к сборной Франции и Дешаму. В том, что Усман перетрудился на тренировках, виноват только клуб»
3

Дюгарри о недовольстве «ПСЖ» из-за травмы Дембеле: «Неуважение к сборной Франции и Дешаму. В том, что Усман перетрудился на тренировках, виноват только клуб»

Кристоф Дюгарри раскритиковал реакцию «ПСЖ» на травму Усмана Дембеле в сборной.

Футболисты «ПСЖ» Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в матче против Украины (2:0) в квалификации ЧМ-2026. Парижане выразили недовольство, заявив, что медштаб сборной не учел информацию клуба о состоянии игроков.

«Мы знаем, что Дембеле уже много лет подвержен травмам. Да, в этот раз он получил повреждение скорее по стечению обстоятельств. Но пусть в «ПСЖ» не пытаются убедить меня, что Усман никогда не выходил на поле, перетрудив мышцы. В это я не поверю ни на секунду.

То, что пытается сделать «ПСЖ», – возмутительно. Такое отношение неуважительно и к национальной команде, и к Дидье Дешаму. В перегрузке Дембеле виноват исключительно сам «ПСЖ», – сказал бывший форвард сборной Франции.

Дешам о недовольстве «ПСЖ» из-за травм Дембеле и Дуэ: «Потом мне начнут звонить из «Баварии» и «Реала»? Может, мне выпустить журналистов? Решения принимаю я, это моя ответственность»

Источник: RMC Sport
