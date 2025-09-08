Дешам о недовольстве «ПСЖ» из-за травм Дембеле и Дуэ: «Потом мне начнут звонить из «Баварии» и «Реала»? Может, мне выпустить журналистов? Решения принимаю я, это моя ответственность»
Дидье Дешам недоволен попытками клубов влиять на сборную Франции.
Футболисты «ПСЖ» Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в матче против Украины (2:0) в квалификации ЧМ-2026. Парижане выразили недовольство, заявив, что медштаб сборной не учел информацию клуба о состоянии игроков.
«Что дальше, мне начнут звонить из «Баварии»? А потом из «Реала»? Может, мне выпустить на поле вас (обращаясь к журналисту – Спортс’‘)?
Мы должны быть серьезными, решения принимаю я. У меня свой штаб, это моя ответственность. В этом наши интересы расходятся, но я всегда принимаю во внимание то, что у нас может быть, и учитываю состояние игроков, даже если они все еще хотят играть», – сказал главный тренер сборной Франции.
