Дешам о недовольстве «ПСЖ» из-за травм Дембеле и Дуэ: «Потом мне начнут звонить из «Баварии» и «Реала»? Может, мне выпустить журналистов? Решения принимаю я, это моя ответственность»

Дидье Дешам недоволен попытками клубов влиять на сборную Франции.

Футболисты «ПСЖ » Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в матче против Украины (2:0) в квалификации ЧМ-2026. Парижане выразили недовольство , заявив, что медштаб сборной не учел информацию клуба о состоянии игроков.

«Что дальше, мне начнут звонить из «Баварии»? А потом из «Реала »? Может, мне выпустить на поле вас (обращаясь к журналисту – Спортс’‘)?

Мы должны быть серьезными, решения принимаю я. У меня свой штаб, это моя ответственность. В этом наши интересы расходятся, но я всегда принимаю во внимание то, что у нас может быть, и учитываю состояние игроков, даже если они все еще хотят играть», – сказал главный тренер сборной Франции.