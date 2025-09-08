  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дешам о недовольстве «ПСЖ» из-за травм Дембеле и Дуэ: «Потом мне начнут звонить из «Баварии» и «Реала»? Может, мне выпустить журналистов? Решения принимаю я, это моя ответственность»
17

Дешам о недовольстве «ПСЖ» из-за травм Дембеле и Дуэ: «Потом мне начнут звонить из «Баварии» и «Реала»? Может, мне выпустить журналистов? Решения принимаю я, это моя ответственность»

Дидье Дешам недоволен попытками клубов влиять на сборную Франции.

Футболисты «ПСЖ» Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в матче против Украины (2:0) в квалификации ЧМ-2026. Парижане выразили недовольство, заявив, что медштаб сборной не учел информацию клуба о состоянии игроков.

«Что дальше, мне начнут звонить из «Баварии»? А потом из «Реала»? Может, мне выпустить на поле вас (обращаясь к журналисту – Спортс’‘)?

Мы должны быть серьезными, решения принимаю я. У меня свой штаб, это моя ответственность. В этом наши интересы расходятся, но я всегда принимаю во внимание то, что у нас может быть, и учитываю состояние игроков, даже если они все еще хотят играть», – сказал главный тренер сборной Франции.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?15061 голос
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoДидье Дешам
logoБавария
logoСборная Франции по футболу
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoДезире Дуэ
logoУсман Дембеле
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Израиль – Италия. 2:3 – Политано забил, Кин сделал дубль, у Локателли автогол. Онлайн-трансляция
1312 минут назадLive
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
15 минут назадТесты и игры
Дюгарри о недовольстве «ПСЖ» из-за травмы Дембеле: «Неуважение к сборной Франции и Дешаму. В том, что Усман перетрудился на тренировках, виноват только клуб»
116 минут назад
Суарес дисквалифицирован на 3 матча МЛС за плевок в сотрудника «Сиэтла» после финала Кубка лиг
1123 минуты назад
Роберто Мартинес о Роналду: «Он по-прежнему голоден, чтобы быть номером один. Он живет каждый день так, словно это его первый выход на поле»
5сегодня, 19:05
Квалификация ЧМ-2026. Италия играет с Израилем, Хорватия принимает Черногорию, Беларусь против Шотландии
152сегодня, 18:46Live
Мбаппе о расизме: «Я думал, что в 2025 году мы будем свободны от подобного, но это все еще происходит. Игроки должны говорить об этом, пока власти не примут меры и ситуация не изменится»
41сегодня, 18:35
Салах, Мбаппе и Дембеле вошли в топ-26 лучших футболистов для UT 26
сегодня, 18:30
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «МЛ Витебск» (5:0) – лидера чемпионата Беларуси, Солари сделал дубль
149сегодня, 18:23
«Спартак» подписал контракт с Джику. Сообщалось, что «Фенербахче» расторг соглашение с защитником (Foot Mercato)
38сегодня, 18:13
Ко всем новостям
Последние новости
Дивеев о Карпине и Челестини: «У них испанский взгляд на игру – в плане прессинга, контроля мяча, подач. Если будешь выполнять требования, тебе похлопают»
215 минут назад
Неймар впервые за 14 лет не появится в новой части EA FC 26
132 минуты назад
Трансфер Сазонова в «Хетафе» сорвался, так как «Торино» отправил документы защитника на неверный email. Клубы не успели оформить сделку, хотя она была согласована
232 минуты назад
Гуллит будет ведущим на церемонии вручения «Золотого мяча»
544 минуты назад
Хавбек «Спартака» Дмитриев о «Золотом мяче»: «Дембеле выиграет, думаю, у него хорошая статистика. Ямаль понравился в прошлом сезоне. Многое зависит от победы в ЛЧ»
248 минут назад
Локателли забил автогол в матче с Израилем в квалификации к ЧМ-2026. Хавбек Италии пытался прервать прострел и срезал мяч в ворота Доннаруммы
54 минуты назад
Товарищеский матч. Саудовская Аравия сыграла вничью с Чехией
2сегодня, 19:13
Нико Уильямс травмировал приводящую мышцу бедра. Вингер «Атлетика» пропустит до 6 недель
3сегодня, 19:06
Жуков о матче России и США: «Видим потепление в отношениях между странами, отсюда варианты для игр и соревнований. Это будет и интересно, и полезно»
8сегодня, 18:54
Нутрициолог о том, что игроки «Уфы» начали пить кумыс: «Это легкоусвояемый белок, он быстрее попадает в мышцы и восстанавливает повреждения»
10сегодня, 18:43