Суарес дисквалифицирован на 3 матча МЛС за плевок в сотрудника «Сиэтла» после финала Кубка лиг

Луис Суарес получил дисквалификацию в МЛС за поведение в финале Кубка лиг.

Нападающий «Интер Майами» плюнул в сотрудника «Сиэтл Саундерс» после поражения в финале Кубка лиг со счетом 0:3. Уругваец получил 6 матчей дисквалификации в турнире.

Суарес также пропустит 3 матча регулярного чемпионата МЛС – таким образом, форвард «Интер Майами » не сыграет против «Шарлотт», «Сиэтл Саундерс » и «Ди Си Юнайтед».

Члену тренерского штаба «Сиэтла» Стивену Ленхарту до конца регулярного чемпионата запретили находиться на игровом поле или рядом с ним, а также в раздевалках и подтрибунном помещении, он сможет присутствовать на трибунах только во время домашних матчей. Клуб также получил денежный штраф, сумма которого не уточняется.