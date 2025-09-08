Трансфер Сазонова в «Хетафе» сорвался, так как «Торино» отправил документы защитника на неверный email. Клубы не успели оформить сделку, хотя она была согласована

«Торино» сорвал трансфер Сабы Сазонова в «Хетафе» из-за ошибки в email-адресе.

Как информирует Marca, у испанского клуба была договоренность о переходе 23-летнего защитника из «Торино» в прошедшее трансферное окно. Однако итальянцы направили документы Сазонова на неверный email-адрес, из-за чего сделка сорвалась.

«Единственная причина, по которой переход в «Хетафе» сорвался, заключается в том, что «Торино» неправильно указал e-mail.

Это сделали они. Я лично передал предложение от испанцев, и договоренность была достигнута по всем пунктам», – сказал отец футболиста Андрей Сазонов.

В результате «Хетафе » не успел оформить сделку. Когда «Торино » исправил ошибку с отправкой документов, трансферное окно уже было закрыто.