Очоа обсуждал контракт с «Бургосом» и не вернулся на подписание, уйдя выпить кофе. Вратарь считает, что клуб внезапно изменил соглашение, оставив за собой 60% рекламных доходов

Гильермо Очоа в последний момент отказался подписать контракт с «Бургосом».

Как сообщает Marca, 40-летний вратарь отправился в Бургос и встретился с сотрудниками клуба Сегунды, чтобы согласовать последние детали соглашения. Мексиканец запросил изменение одного из пунктов контракта и ушел выпить кофе. По всей видимости, он так и не вернулся и перестал отвечать на звонки клуба.

Окружение голкипера отреагировало на ситуацию, дав комментарий. По их версии, игрок подозревает, что клуб преимущественно хотел обеспечить себе рекламные доходы, что, по словам Очоа, связано с его огромной популярностью в Испании.

«Пусть они расскажут правду. Клуб внезапно и в сторону уменьшения изменил сумму контракта.

Они отправили окончательный контракт, в котором 60% рекламных доходов перечислялись в пользу клуба, и были отступные в пять миллионов. Окончательная сумма даже не достигла минимальной заработной платы в дивизионе», – говорится в сообщении представителей футболиста.

В результате «Бургос» успел подписать 28-летнего каталонского вратаря Хесуса Руиса в последние часы трансферного окна.

Отмечается, что этот шаг был положительно воспринят большинством болельщиков клуба, которые не были в восторге от прихода Очоа, учитывая, что в свои 40 лет он, похоже, не готов составить конкуренцию за место в стартовом составе.