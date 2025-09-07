Дешам о недовольстве «ПСЖ» травмами Дембеле и Дуэ: «Понимаю их, я бы чувствовал то же самое. Когда игрок выходит на поле, нулевого риска не существует»
Футболисты парижского клуба Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в матче сборной Франции против Украины в квалификации ЧМ-2026. «ПСЖ» выразил недовольство, заявив, что медштаб сборной не учел информацию клуба о состоянии игроков.
«Мы всегда получаем информацию, и, очевидно, мы в курсе ситуации с игроками. Некоторые клубы дают больше или меньше [информации]. Мы всегда подходим к делу со всей серьезностью и профессионализмом. Я понимаю [недовольство «ПСЖ»]. На их месте я бы чувствовал то же самое.
Я здесь не для того, чтобы рисковать. С того момента, как игрок выходит на поле, не существует такого понятия, как нулевой риск. Например, Шерки и Салиба травмированы и не были вызваны.
Мы работаем с большой серьезностью и усердием, всегда спрашивая, как игрок чувствует себя после каждой тренировки. Мне очень важны ощущения игроков. Например, Дезире [Дуэ] попросил замену. Мы поговорили. Желание играть иногда берет верх над многими вещами. Если спустя 20 минут кто-то говорит, что что-то не так, я меняю его», – сказал главный тренер сборной Франции в эфире Telefoot.