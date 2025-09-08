Бен-Йеддер перешел в «Сакарьяспор» из 2-й лиги Турции. Экс-форвард «Монако» признан виновным в психологическом насилии над бывшей женой и получил 2 года условно по обвинению в сексуальном насилии

Виссам Бен-Йеддер продолжит карьеру в Турции.

35-летний форвард подписал контракт с «Сакарьяспором » из второго по силе турецкого дивизиона.

Последним клубом в карьере Бен-Йеддера был иранский «Сепахан », куда бывший форвард «Монако» и сборной Франции перешел весной этого года.

На прошлой неделе суд признал Виссама виновным в психологическом насилии над бывшей женой и обязал футболиста выплатить ей более 30 000 евро. В ноябре 2024-го он получил два года тюрьмы условно по обвинению в сексуальном насилии.

Фото: x.com/Sakaryaspor