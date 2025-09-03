Суд признал Бен-Йеддера виновным в психологическом насилии над бывшей женой – экс-форварда «Монако» обязали выплатить ей более 30 000 евро. Виссам подаст апелляцию

Виссама Бен-Йеддера признали виновным в психологическом насилии над бывшей женой.

Экс-супруга бывшего форварда «Монако », ныне играющего за иранский «Сепахан », обвинила его в «угрозах, жестоком психологическом и экономическом насилии», а также оскорблениях, унижениях и запугивании. Их отношения завершились в мае 2023 года.

Сегодня уголовный суд Ниццы признал Бен-Йеддера виновным. Футболиста обязали выплачивать бывшей жене, с которой он все еще находится в процессе развода, по 600 евро в день в течение 150 дней (всего свыше 30 000 евро), а также заплатить 32 000 евро, запрошенные адвокатами гражданской стороны.

В течение шести месяцев Бен-Йеддер также должен будет пройти курс профилактики домашнего насилия. В случае неисполнения приговора ему грозит тюремное заключение сроком на один год. Как сообщила адвокат Виссама Мари Румянцева, футболист намерен подать апелляцию на решение суда.

Напомним, ранее Виссама приговорили к двум годам лишения свободы условно по делу о сексуальном насилии. Кроме того, суд по-прежнему расследует дело по обвинению Бен-Йеддера в изнасиловании от 2023 года – тогда его отпустили под залог в 900 тысяч евро.