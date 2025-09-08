Руни про ван Гала: «На первой встрече с моей женой он сказал: «Ваши дети похожи на отца. У него очень сильная сперма». Луи мне очень нравился как человек, он забавный»

Уэйн Руни вспомнил неловкую ситуацию с участием его жены и Луи ван Гала.

«Я любил его, он был очень забавным.

Когда он впервые встретил Колин, у нас был ужин с участием всех игроков, их жен, девушек, тренерского штаба. Он подошел к Колин, когда они впервые увиделись, и сказал: «Ваши дети очень похожи на отца». Она ответила: «Да». А он сказал: «У него очень сильная сперма». Это была их первая встреча!

Он был очень забавным человеком с хорошим характером. Он мне очень нравился как человек. Он был необычным и забавным, но как тренер он, наверное, научил меня большему, чем кто-либо другой», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » в эфире The Wayne Rooney Show.