Игравший за «Зенит» Мимович перешел из «Фенербахче» в «Пафос», выступающий в ЛЧ. Защитник арендован с правом выкупа
Огнен Мимович перешел из «Фенербахче» в «Пафос» на правах аренды.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает право выкупа со стороны кипрского клуба, который выступит на общем этапе Лиги чемпионов.
21-летний серб, играющий преимущественно на позиции правого защитника, уже провел более 100 матчей на высшем уровне.
Ранее он выступал за «Црвену Звезду» и «Зенит». Напомним, петербургский клуб в феврале арендовал защитника без права выкупа. На счету Мимовича 4 матча за сине-бело-голубых в Мир РПЛ.
С полной статистикой Огнена можно ознакомиться здесь.
Изображение: pafosfc.com.cy
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Пафоса»
