Игравший за «Зенит» Мимович перешел из «Фенербахче» в «Пафос», выступающий в ЛЧ. Защитник арендован с правом выкупа

Огнен Мимович перешел из «Фенербахче» в «Пафос» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает право выкупа со стороны кипрского клуба, который выступит на общем этапе Лиги чемпионов.

21-летний серб, играющий преимущественно на позиции правого защитника, уже провел более 100 матчей на высшем уровне.

Ранее он выступал за «Црвену Звезду» и «Зенит ». Напомним, петербургский клуб в феврале арендовал защитника без права выкупа. На счету Мимовича 4 матча за сине-бело-голубых в Мир РПЛ .

Изображение: pafosfc.com.cy