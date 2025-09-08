  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игравший за «Зенит» Мимович перешел из «Фенербахче» в «Пафос», выступающий в ЛЧ. Защитник арендован с правом выкупа
Фото
0

Игравший за «Зенит» Мимович перешел из «Фенербахче» в «Пафос», выступающий в ЛЧ. Защитник арендован с правом выкупа

Огнен Мимович перешел из «Фенербахче» в «Пафос» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает право выкупа со стороны кипрского клуба, который выступит на общем этапе Лиги чемпионов.

21-летний серб, играющий преимущественно на позиции правого защитника, уже провел более 100 матчей на высшем уровне.

Ранее он выступал за «Црвену Звезду» и «Зенит». Напомним, петербургский клуб в феврале арендовал защитника без права выкупа. На счету Мимовича 4 матча за сине-бело-голубых в Мир РПЛ

С полной статистикой Огнена можно ознакомиться здесь.

Изображение: pafosfc.com.cy

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?9662 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Пафоса»
logoОгнен Мимович
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoПафос
logoвысшая лига Кипр
трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фенербахче» отдал Ундера в аренду «Бешикташу» с правом выкупа
сегодня, 08:42
Мимович ушел из «Зенита» и вернулся «Фенербахче» после аренды. У защитника 4 матча за петербуржцев в РПЛ
4130 мая, 08:11
Мимович о переходе в «Зенит»: «В «Фенербахче» я оказался 15-м иностранцем, максимум – 14. Был вынужден рассматривать предложения, лучшее было от «Зенита»
94 марта, 06:34
Главные новости
Соболев выложил фото с грибами: «Выходной в лесу 😍🍄»
21через 41 минутуФото
Потерявший паспорт Ямаль вернулся в Испанию на частном самолете. RFEF связалась с властями Турции для решения проблемы
3221 минуту назад
«Войну и мир» я прочитал еще в детстве – сложностей не было». Раков о перечне книг для футболистов
528 минут назад
«Если бы в России было 100 Абрамовичей, она была бы другой страной. У нас знают только небылицы – про украл, а не сколько он сделал для РФ». Экс-губернатор Омской области Полежаев о бизнесмене
63сегодня, 10:08
Круговой о Дугласе в сборной Бразилии: «Не понимаю, зачем было получать российское гражданство. Думаю, теперь его не будут так просто раздавать»
56сегодня, 09:45
Суд взыскал с Зобнина 22,5 тысячи рублей по долгу за капремонт
42сегодня, 09:39
Сантуш покинул сборную Азербайджана после 9 поражений в 11 матчах
33сегодня, 09:32
«Кому интересны комментарии какого-то Мусаева? Важны мнения людей, которые отдали футболу всю свою жизнь. Их интересно слушать». Мостовой о конфликте тренера «Краснодара» с Челестини
57сегодня, 09:27
Раков о лимите: «Я буду только рад, если ужесточат. В РПЛ раскроется еще больше российских талантов, мы покажем себя»
69сегодня, 09:26
Лавров о матче России и США: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026»
55сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев о матче России и США: «Надо проводить его в Москве, это культовое место. Но есть сомнения, что он состоится, хоккейную игру тоже хотели провести»
27 минут назад
«Сосьедад» о Захаряне: «Арсен работает с командой и чувствует себя хорошо. Клуб оказывает ему всю необходимую поддержку»
836 минут назад
Товарищеский матч. Россия U21 принимает Саудовскую Аравию U23
139 минут назад
Владельцы «Тоттенхэма» заявили, что клуб не продается. Они отклонили два предварительных предложения
47 минут назад
Защитник «Атлетика» Альварес дисквалифицирован на 10 месяцев за допинг. Запрещенное вещество было в средстве от выпадения волос
1сегодня, 10:07
Раум о 3:1 с Северной Ирландией: «Мы – Германия, великая футбольная страна. После Словакии было непросто, но мы показали правильный менталитет во 2-м тайме»
1сегодня, 09:52
Лукин о встрече с Головиным в сборной: «Мечты могут стать реальностью, если в это верить и работать. Хочется оставить посыл детям: продолжайте отдаваться любимому делу и верить в себя!»
2сегодня, 09:17
Де ла Фуэнте о шансах Педри на «Золотой мяч» в будущем: «Он лучший в мире на своей позиции. Футбол был несправедлив к испанцам, как в случае с Иньестой, Хави и Хаби Алонсо»
9сегодня, 09:11
Смородская о сборной: «Карпина не за что критиковать. С Иорданией перемудрил с составом, но ничего страшного. Да, соперники были ниже классом, но мы ни с кем приличным давно не играли»
4сегодня, 09:04
Экитике об игровом времени в «ПСЖ»: «У меня нет ненависти ни к тому, что было, ни к Гальтье. Там я прибавил как игрок и человек»
1сегодня, 08:52