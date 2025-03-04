Мимович о переходе в «Зенит»: «В «Фенербахче» я оказался 15-м иностранцем, максимум – 14. Был вынужден рассматривать предложения, лучшее было от «Зенита»

Огнен Мимович рассказал о своем переходе в «Зенит» из «Фенербахче».

20-летний сербский защитник перешел в «Фенербахче» из «Црвены Звезды » в конце января. За турецкий клуб он не успел провести ни одного матча.

«Почему я сразу отправился в аренду в «Зенит »? «Фенербахче » достиг максимально разрешенного количества иностранцев – 14, я был 15-м.

Был план продать одного игрока, а я должен был занять его место. Но этого не случилось, поэтому я был вынужден рассматривать предложения, и лучшее из них было от «Зенита».

Да, меня все очень хорошо приняли, в команде отличная атмосфера. Облегчает ситуацию и то, что тут уже есть пара игроков из Сербии, с которыми я был знаком еще раньше, – Ванья Дркушич и Саша Зделар , с ними я могу поговорить на родном языке, а команда отличная и приняла меня очень хорошо», – сказал Мимович.