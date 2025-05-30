Мимович ушел из «Зенита» и вернулся «Фенербахче» после аренды. У защитника 4 матча за петербуржцев в РПЛ

Огнен Мимович вернется в «Фенербахче» после аренды в «Зените».

Петербургский клуб в феврале арендовал 20-летнего защитника без права выкупа. На счету Мимовича 4 матча за «Зенит» в Мир РПЛ .

«Срок действия арендного соглашения между сине-бело-голубыми и турецким «Фенербахче » подошел к концу, футболист вернется в расположение своего клуба.

Футбольный клуб «Зенит » благодарит Огнена Мимовича и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении петербургского клуба.