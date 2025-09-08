  • Спортс
«Кисляк вырос в элитного полузащитника, способного решать матчи. У него нет слабых мест». Пименов об игроке ЦСКА и сборной

Руслан Пименов назвал Матвея Кисляка элитным полузащитником.

В воскресенье 20‑летний игрок ЦСКА забил первый гол за сборную России в товарищеском матче с Катаром (4:1).

«Кисляк уже вырос в элитного полузащитника. У него нет слабых мест на поле. Он хорошо ускоряется и поддерживает атаку вторым темпом.

Он умеет играть головой, а у нас в РПЛ этот элемент традиционно хромает. Умеет читать игру и качественно сыграть на опережение, чего опять‑таки российским футболистам не хватает. Всегда нацелен пасовать вперед и разгонять атаку. 

Он не из тех центральных полузащитников, которые постоянно смотрят назад, на свои ворота. Это крутой игрок, способный решать матчи», — сказал бывший футболист сборной России.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?7955 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
