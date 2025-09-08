  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хенесс о «Барселоне»: «Важно понимать свои финансовые возможности. Покупаешь, покупаешь, и вдруг у тебя 1,2 млрд долгов»
20

Хенесс о «Барселоне»: «Важно понимать свои финансовые возможности. Покупаешь, покупаешь, и вдруг у тебя 1,2 млрд долгов»

Ули Хенесс привел «Барселону» в пример того, как не нужно управлять клубом.

«[Спортивный директор «Баварии»] Эберль хотел бы взять какого-то игрока, но мы понимаем наши финансовые возможности. Это так же важно, как и спортивный успех.

Вот «Барселона», например. Когда покупаешь, покупаешь, покупаешь… Вдруг у тебя 1,2 миллиарда долгов. До свидания, всего хорошего», – сказал почетный президент «Баварии» в эфире Doppelpass на канале Sport1. 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?4104 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
