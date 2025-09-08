Хенесс о «Барселоне»: «Важно понимать свои финансовые возможности. Покупаешь, покупаешь, и вдруг у тебя 1,2 млрд долгов»
Ули Хенесс привел «Барселону» в пример того, как не нужно управлять клубом.
«[Спортивный директор «Баварии»] Эберль хотел бы взять какого-то игрока, но мы понимаем наши финансовые возможности. Это так же важно, как и спортивный успех.
Вот «Барселона», например. Когда покупаешь, покупаешь, покупаешь… Вдруг у тебя 1,2 миллиарда долгов. До свидания, всего хорошего», – сказал почетный президент «Баварии» в эфире Doppelpass на канале Sport1.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
