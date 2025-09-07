Холанду наложили три шва под губой после удара о дверь автобуса: «На самом деле выглядит неплохо»

Эрлингу Холанду наложили швы после удара о дверь автобуса.

Нападающий «Манчестер Сити » опубликовал два селфи, на которых видно рассечение под нижней губой.

«Только что меня ударила дверь автобуса. Три шва», – подписал Холанд первое фото.

«На самом деле выглядит довольно неплохо», – написал норвежец на втором.

Изображение: snapchat.com/add/erling.haaland