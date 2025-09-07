Холанду наложили три шва под губой после удара о дверь автобуса: «На самом деле выглядит неплохо»
Эрлингу Холанду наложили швы после удара о дверь автобуса.
Нападающий «Манчестер Сити» опубликовал два селфи, на которых видно рассечение под нижней губой.
«Только что меня ударила дверь автобуса. Три шва», – подписал Холанд первое фото.
«На самом деле выглядит довольно неплохо», – написал норвежец на втором.
Изображение: snapchat.com/add/erling.haaland
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости