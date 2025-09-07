  • Спортс
  • Защитник Иордании Абу-Араб о России: «У нас люди знают, что это одна из самых красивых стран. Многие видели чемпионат мира – потрясающая организация»
0

Защитник Иордании Абу-Араб о России: «У нас люди знают, что это одна из самых красивых стран. Многие видели чемпионат мира – потрясающая организация»

Защитник сборной Иордании рассказал, что люди в стране думают о России.

В четверг сборные России и Иордании сыграли вничью (0:0) в BetBoom товарищеском матче на «Лукойл-Арене».

– Что в Иордании думают о России?

– У нас люди знают, что это одна из самых красивых стран в мире. Многие видели чемпионат мира в России, там была потрясающая организация.

Лично я знал, что у России хорошая национальная команда с очень сильными футболистами. Мы понимали, что матч для нас будет непростым, так что ничья – хороший результат, – сказал Язан Абу-Араб.

