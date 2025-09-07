  • Спортс
  • Милан Вьештица: «Быть тренером «Зенита» – мой приоритет. Сначала я готов работать в любом клубе РПЛ»
Милан Вьештица: «Быть тренером «Зенита» – мой приоритет. Сначала я готов работать в любом клубе РПЛ»

Милан Вьештица заявил о желании тренировать «Зенит».

«Моя мечта – вернуться в Россию тренером. Я провел у вас в стране почти всю карьеру. Очень хочу, чтобы пришел момент, и я в качестве тренера сделал себе имя в России.

Мой приоритет – быть тренером «Зенита». Но сначала я готов работать в любом клубе из РПЛ», – сказал бывший защитник сине-бело-голубых.

С 2023 года Вьештица работает ассистентом главного тренера «Спартака» из Суботицы. В России экс-футболист играл за «Урал», «Зенит», «Ростов», «Шинник», «Жемчужину» и петербургское «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
