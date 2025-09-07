Милан Вьештица: «Быть тренером «Зенита» – мой приоритет. Сначала я готов работать в любом клубе РПЛ»
Милан Вьештица заявил о желании тренировать «Зенит».
«Моя мечта – вернуться в Россию тренером. Я провел у вас в стране почти всю карьеру. Очень хочу, чтобы пришел момент, и я в качестве тренера сделал себе имя в России.
Мой приоритет – быть тренером «Зенита». Но сначала я готов работать в любом клубе из РПЛ», – сказал бывший защитник сине-бело-голубых.
С 2023 года Вьештица работает ассистентом главного тренера «Спартака» из Суботицы. В России экс-футболист играл за «Урал», «Зенит», «Ростов», «Шинник», «Жемчужину» и петербургское «Динамо».
4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3409 голосов
Да, вполне
Нет, этого мало
Все эти матчи ничего не значат
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости