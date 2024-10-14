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Вьештица о воспоминаниях о России: «Красивые женщины и красивый Питер» 

Милан Вьештица рассказал, что ему запомнилось больше всего в России.

— Когда вы играли за «Зенит», к каким трем вещам привыкли в России так, что не можете отвыкнуть в Сербии?

— К трем вещам? …

— Ну да. Водка, баня – что это?

— А-а, не-не. Давайте скажу, что это красивые женщины и красивый Питер, – сказал бывший игрок «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoМилан Вьештица
logoпремьер-лига Россия
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