Милан Вьештица: «Я 13 лет прожил в России. Если бы за это время не выучил русский язык, вы бы подумали, что я тупой»

Милан Вьештица рассказал, как изучал русский язык за время выступлений за «Зенит».

— Вы даете интервью на хорошем русском. А когда приехали в Петербург, знали язык?

— О чем говорят тренеры, я примерно понимал, но не все. В первый год постоянно спрашивал у Ранджеловича: «Что сказали?» В следующем году из сербов остался я один. Переводчиков не было тогда, пришлось учить. Начал разговаривать, дальше все проще стало.

— И до сих пор вы русский язык не забыли.

— Когда меня раньше об этом спрашивали, отвечал так: «Я тринадцать лет прожил в России. Если бы за это время не выучил русский язык, вы бы подумали, что я тупой», – сказал экс-игрок «Зенита».