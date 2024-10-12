Милан Вьештица: «Я 13 лет прожил в России. Если бы за это время не выучил русский язык, вы бы подумали, что я тупой»
Милан Вьештица рассказал, как изучал русский язык за время выступлений за «Зенит».
— Вы даете интервью на хорошем русском. А когда приехали в Петербург, знали язык?
— О чем говорят тренеры, я примерно понимал, но не все. В первый год постоянно спрашивал у Ранджеловича: «Что сказали?» В следующем году из сербов остался я один. Переводчиков не было тогда, пришлось учить. Начал разговаривать, дальше все проще стало.
— И до сих пор вы русский язык не забыли.
— Когда меня раньше об этом спрашивали, отвечал так: «Я тринадцать лет прожил в России. Если бы за это время не выучил русский язык, вы бы подумали, что я тупой», – сказал экс-игрок «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
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