Вьештица о русском языке: «Мне было легче, чем южноамериканцам – он очень похож на сербский. Остались друзья в России, иногда общаемся»

Милан Вьештица высказался об изучении русского языка.

– Ты до сих пор здорово говоришь на русском. Есть практика?

– Никакой постоянной практики нет. У меня остались друзья в России, мы иногда общаемся. Плюс прилетал в Петербург на матч легенд, там тоже удалось поговорить с ребятами. Уже когда-то говорил об этом: если бы я не выучил язык за 12 лет, проведенных в России, люди подумали бы, что я тупой. Будем честны, ха-ха!

– Но были и есть примеры игроков, которые так не считают. И не хотят учить русский.

– Это мое мнение, за других говорить не хочу. Тем более русский и сербский языки очень похожи. В этом плане, в отличие от южноамериканцев, мне было гораздо легче, – сказал бывший защитник «Зенита».

В России серб также играл за «Ростов», «Шинник», «Урал», сочинскую «Жемчужину» и петербургское «Динамо».