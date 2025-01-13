Вьештица о русском языке: «Мне было легче, чем южноамериканцам – он очень похож на сербский. Остались друзья в России, иногда общаемся»
– Ты до сих пор здорово говоришь на русском. Есть практика?
– Никакой постоянной практики нет. У меня остались друзья в России, мы иногда общаемся. Плюс прилетал в Петербург на матч легенд, там тоже удалось поговорить с ребятами. Уже когда-то говорил об этом: если бы я не выучил язык за 12 лет, проведенных в России, люди подумали бы, что я тупой. Будем честны, ха-ха!
– Но были и есть примеры игроков, которые так не считают. И не хотят учить русский.
– Это мое мнение, за других говорить не хочу. Тем более русский и сербский языки очень похожи. В этом плане, в отличие от южноамериканцев, мне было гораздо легче, – сказал бывший защитник «Зенита».
В России серб также играл за «Ростов», «Шинник», «Урал», сочинскую «Жемчужину» и петербургское «Динамо».
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