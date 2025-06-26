Конате готов бесплатно уйти из «Ливерпуля» в 2026-м. Защитник интересен «Реалу», «Барсе» и «ПСЖ» (Foot Mercato)

Ибраима Конате может бесплатно уйти из «Ливерпуля».

Соглашение 26-летнего защитника сборной Франции с «красными» рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось , что Ибраима разочарован предложенным «Ливерпулем » контрактом и хочет более высокий оклад, но клуб не намерен переплачивать.

По данным Foot Mercato, Конате хочет сменить клуб следующим летом, покинув «Ливерпуль» на правах свободного агента.

Утверждается, что несколько клубов уже работают над подписанием футболиста через год, среди них – «Реал », «Барселона » и «ПСЖ ».

Сам Конате отдает предпочтение «Мадриду», который уже некоторое время интересуется возможностью его приглашения на правах свободного агента.

Защитник провел 31 матч в АПЛ-2024/25, забил 1 гол, сделал 2 ассиста и получил 5 желтых карточек. Подробная статистика выступлений француза – здесь .