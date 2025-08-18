  • Спортс
  • Алонсо об игре Мбаппе и Винисиуса: «Реал» хочет быть единым механизмом, все линии должны действовать осознанно. На клубном ЧМ мы сделали шаг вперед»
Алонсо об игре Мбаппе и Винисиуса: «Реал» хочет быть единым механизмом, все линии должны действовать осознанно. На клубном ЧМ мы сделали шаг вперед»

Хаби Алонсо ответил на вопрос об обязанностях Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

«Успех зависит от осознанности всех линий. Для форвардов критично не оставаться позади при отборах, но также важно, чтобы при атакующей фазе подключалась и защитная линия. Мы хотим играть как единая команда.

Это поможет нам лучше контролировать дистанции как в обороне, так и в атаке. Сегодня особенно важно осознавать это. Думаю, на чемпионате мира [среди клубов] мы сделали шаг вперед. Это то, о чем мы постоянно помним и над чем работаем», – сказал главный тренер «Реала». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
