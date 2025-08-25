  • Спортс
Алонсо про дубль Мбаппе: «Он набрал 4 кг, которые потерял на клубном ЧМ. Знаем, что Килиан будет забивать, но мы должны быть на одной волне с мячом и при его потере»

Хаби Алонсо дал комментарий после дубля Килиана Мбаппе.

Нападающий «Реала» сделал дубль в выездном матче второго тура Ла Лиги против «Реал Овьедо» (3:0).

«Он набрал четыре килограмма, которые потерял на клубном чемпионате мира (тогда футболист перенес вирус – Спортс’‘).

Не могу много рассказать о прошлом сезоне, потому что тогда я еще не тренировал команду. У Килиана все хорошо, он мотивирован, и это распространяется на всю команду.

Знаем, что он будет забивать, но мы должны быть на одной волне, когда мяч у нас и когда мы его теряем. Против «Овьедо» он сыграл хорошо, как в матчах до этого.

Мы продолжаем прибавлять и видим, что еще нужно исправить. Мы работаем вместе еще недолго, но думаю, что позитив уже есть», – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.

Дубль Мбаппе, злость Родриго и 1+1 Винисиуса со скамейки – так «Реал» убрал «Овьедо»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
