«Динамо» отдаст ​​​​​​​Смелова в аренду в «Пари НН» с правом выкупа

Хавбек «Динамо » Егор Смелов в ближайшие дни перейдет в «Пари НН ».

Нижегородцы арендуют 20-летнего игрока до конца сезона с правом выкупа.

В текущем сезоне Смелов провел 5 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.