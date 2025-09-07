«Динамо» отдаст Смелова в аренду в «Пари НН» с правом выкупа
Хавбек «Динамо» Егор Смелов в ближайшие дни перейдет в «Пари НН».
Нижегородцы арендуют 20-летнего игрока до конца сезона с правом выкупа.
В текущем сезоне Смелов провел 5 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Нули России с Иорданией – как вам?25725 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости