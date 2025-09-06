Бушманов об ужесточении лимита: «Мы видели, к чему это приводит: завышенные зарплаты, потеря мотивации. По-настоящему сильные игроки вырастают, когда есть нормальная конкуренция»

Евгений Бушманов поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

«Я за конкуренцию. Создание жесткого лимита, ограничение себя – минус конкуренция. По-настоящему сильные игроки вырастают, когда в каждой команде есть нормальная конкуренция.

Отсутствие лимита? Наверное, сейчас вряд ли возможно об этом говорить. В идеале – чистая конкуренция всегда двигатель прогресса. Хотелось бы, чтобы наш футбол развивался и не было искусственных вещей. На мой взгляд, они тормозят развитие.

Надеюсь, что будет какое-то разумное решение. Совсем недавно был плюс-минус такой лимит, мы видели, к чему это приводит: завышенные зарплаты, потеря мотивации у многих игроков, из-за чего мы их теряем. Будем надеяться, что разум возобладает», – сказал бывший защитник «Спартака» и ЦСКА.