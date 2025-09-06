Орлов про Талалаева: «Тренер-концептуалист, потрясающе знает футбол. Напоминает Лобановского – такой же педант. Но Валерий Васильевич никогда не повышал голос, Андрею еще нужно мудреть»

Геннадий Орлов сравнил Андрея Талалаева с Валерием Лобановским.

«Я знаю его с 1990-х годов – приглашал Андрея комментировать футбол в Петербурге. Команда Слуцкого, «Олимпия», играла в финале юношеского турнира. С тех пор мы с ним в хороших, дружеских отношениях. В начале июня я делал с ним интервью для программы «Футбольная столица».

Послушайте, что он говорит о футболе, и многое поймете. Талалаев потрясающе знает футбол! Он рефлексивный, боевой – таким трудно. А у него еще и невезуха до «Балтики» была: приходил, делал команду, но потом вынужден был уходить. В Калининграде же наконец все сложилось.

Обратите внимание: Талалаев не просто подготовил основной состав – у него и замены хорошие. У них выходит здоровенный Оффор – и топчет защитников. Босниец с лавки усиливает игру. Это говорит о том, что тренер отлично подготовился к сезону.

Талалаев – тренер-концептуалист. Он все прорабатывает. В этом смысле Андрей мне напоминает Валерия Лобановского. Лобановский был такой же педант. Такая же требовательность.

Но Валерий Васильевич никогда не повышал голос. В этом смысле Андрею еще нужно мудреть. Все-таки эмоции следует контролировать», – сказал комментатор.