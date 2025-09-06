«Байер» связался с Моттой. «Ювентус» сэкономил бы 15 млн евро, согласись Тиаго на эту работу, но тренер склоняется к отказу
«Байер» хотел бы пригласить Тиаго Мотту.
Tuttosport сообщает, что леверкузенцы через посредников связались с бывшим главным тренером «Ювентуса». Идут переговоры.
Если бы 43-летний специалист согласился возглавить немецкую команду, «бьянконери» сэкономили бы около 15 млн евро – столько с учетом налогов необходимо выплатить Мотте по контракту, рассчитанному до 2027-го.
«Ювентус» надеется, что «Байер» сумеет убедить экс-хавбека сборной Италии, но это маловероятно. Мотта склоняется к тому, чтобы пропустить этот сезон.
