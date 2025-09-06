«Байер» связался с Моттой. «Ювентус» сэкономил бы 15 млн евро, согласись Тиаго на эту работу, но тренер склоняется к отказу

«Байер» хотел бы пригласить Тиаго Мотту.

Tuttosport сообщает, что леверкузенцы через посредников связались с бывшим главным тренером «Ювентуса ». Идут переговоры.

Если бы 43-летний специалист согласился возглавить немецкую команду, «бьянконери» сэкономили бы около 15 млн евро – столько с учетом налогов необходимо выплатить Мотте по контракту, рассчитанному до 2027-го.

«Ювентус» надеется, что «Байер » сумеет убедить экс-хавбека сборной Италии, но это маловероятно. Мотта склоняется к тому, чтобы пропустить этот сезон.