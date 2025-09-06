Гакпо об интересе «Баварии» летом: «Как я понял, они действительно приходили, но в итоге купили Диаса»
Коди Гакпо подтвердил интерес от «Баварии» летом.
26-летний полузащитник на прошлой неделе продлил контракт с «Ливерпулем» до 2030 года, как передает ESPN.
Минувшим летом мерсисайдцев покинул Луис Диас, перейдя в «Баварию» за 75 млн евро. Гакпо рассказал, что мюнхенцы параллельно проявляли интерес и к нему.
«Насколько я понял, они действительно приходили, но в итоге купили Луиса Диаса», – сказал с улыбкой полузащитник «Ливерпуля».
