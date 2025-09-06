  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гакпо об интересе «Баварии» летом: «Как я понял, они действительно приходили, но в итоге купили Диаса»
5

Гакпо об интересе «Баварии» летом: «Как я понял, они действительно приходили, но в итоге купили Диаса»

Коди Гакпо подтвердил интерес от «Баварии» летом.

26-летний полузащитник на прошлой неделе продлил контракт с «Ливерпулем» до 2030 года, как передает ESPN. 

Минувшим летом мерсисайдцев покинул Луис Диас, перейдя в «Баварию» за 75 млн евро. Гакпо рассказал, что мюнхенцы параллельно проявляли интерес и к нему. 

«Насколько я понял, они действительно приходили, но в итоге купили Луиса Диаса», – сказал с улыбкой полузащитник «Ливерпуля». 

Нули России с Иорданией – как вам?23733 голоса
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoЛиверпуль
logoБавария
logoЛуис Диас
logoКоди Гакпо
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фан-группы «Барсы», «МЮ», «Арсенала», «Баварии» и других команд – УЕФА: «Клубы не бродячие цирки, перенос матчей лиг в другие страны – извращение футбола ради краткосрочной выгоды»
63 сентября, 19:51
У «Реала» самый дорогой состав в мире – 1,4 млрд евро. «Арсенал» – 2-й, «Барселона» – 5-я, «ПСЖ» – 7-й, «МЮ» – 10-й, «Милан» – 17-й, «Зенит» – 60-й, «Спартак» – 90-й, «Краснодар» – 97-й
1113 сентября, 17:57
Салах ответил на пост фан-аккаунта «Ливерпуля» про «улучшение» из-за замены Диаса и Нуньеса на Виртца и Исака: «Нельзя ли порадоваться отличным подписаниям без неуважения к чемпионам АПЛ?»
443 сентября, 13:23
Главные новости
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем ТГ-боте
32 минуты назадТесты и игры
Журова о Клаудиньо: «И без СВО заработал бы и уехал, требовать неземной любви к России было бы глупо. Его поведение понятно, не хочет быть отмененным русским. Сам откажется от гражданства»
839 минут назад
Чичарито: «Гол Агуэро – один из главных моментов в истории АПЛ, но я один из немногих, кого он не радует! Болезненно для «МЮ», скорее мы упустили титул, чем «Сити» его выиграл»
1сегодня, 21:26
Соболев о «Зените»: «Конкуренция сумасшедшая, никто не чувствует себя первым номером. Поначалу мне было тяжеловато, не мог забить, но сейчас неплохо выступаю»
9сегодня, 21:16
Гюлер о Ямале: «У нас разные амплуа и стили, сравнивать было бы неправильно. У него большой талант»
13сегодня, 21:09
Семак про 5:3 с «Сьоном»: «О таком можно только мечтать – проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой, при 25 000 болельщиков»
16сегодня, 20:50
Квалификация ЧМ-2026. Португалия забила 5 голов Армении, Англия обыграла Андорру, Сербия одолела Латвию
181сегодня, 20:49
«ПСЖ» потребовал от FFF ввести протокол взаимодействия между врачами сборной и клуба на фоне травм Дембеле и Дуэ и припомнил прошлые случаи: «Выражаем глубокую озабоченность»
7сегодня, 20:40
Пирс Морган: «В жизни неизбежны три вещи: смерть, налоги и голы Роналду. 40 лет – а он продолжает вколачивать мяч в сетку и обновлять мировые рекорды»
51сегодня, 20:15
«Байер» связался с Моттой. «Ювентус» сэкономил бы 15 млн евро, согласись Тиаго на эту работу, но тренер склоняется к отказу
32сегодня, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Клопп посетил концерт Эда Ширана и сделал фото с певцом: «Вот это шоу! Легенда!»
327 минут назадФото
Леонид Слуцкий: «Коммуникация с игроками – это как лего. Ежедневный кропотливый процесс, все много раз разрушается и собирается обратно»
34 минуты назад
Орлов о Жерсоне: «Он устал, перенасытился игрой. Ему надо отдохнуть, пока «Зениту» можно без него обойтись. Это потенциальный игрок сборной Бразилии»
247 минут назад
Кузнецов о лимите: «В СССР играли без легионеров, результаты показывали, чемпионат был конкурентоспособный. Говорят, рядом с хорошими легионерами будут расти молодые. А так не будут?»
848 минут назад
«Аль-Ахли» за 25 млн евро купил хавбека Франции U21 Атангана у «Реймса»
255 минут назад
Из-за дыры в газоне глубиной 20 сантиметров прервали матч Австрии и Кипра в отборе ЧМ. Пауза продлилась 7 минут, пока яму не заделали
258 минут назадФото
«Делю игроков на два типа. Первый – те, кому Бог ниспослал дар, как Тотти; по работе Франческо с мячом видно, что он другой. Второй – те, кто сочетают талант с трудом, как Роналду». Фьенга о форвардах
5сегодня, 21:09
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
1сегодня, 21:01Live
Кин о 2:0 с Андоррой: «Англия откатилась к старым настройкам. Поперечные, обратные передачи – нужно больше подавать, не усложнять игру. Они слишком часто отходят назад»
3сегодня, 21:01
Родри о разрыве «крестов»: «Травма имела большее значение, чем «Золотой мяч». Приз стал глотком свежего воздуха в момент, когда мне было реально тяжело»
5сегодня, 20:40