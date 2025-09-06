Гакпо об интересе «Баварии» летом: «Как я понял, они действительно приходили, но в итоге купили Диаса»

Коди Гакпо подтвердил интерес от «Баварии» летом.

26-летний полузащитник на прошлой неделе продлил контракт с «Ливерпулем » до 2030 года, как передает ESPN.

Минувшим летом мерсисайдцев покинул Луис Диас , перейдя в «Баварию» за 75 млн евро. Гакпо рассказал, что мюнхенцы параллельно проявляли интерес и к нему.

«Насколько я понял, они действительно приходили, но в итоге купили Луиса Диаса», – сказал с улыбкой полузащитник «Ливерпуля».