Автобус с игроками Люксембурга U21 перевернулся перед матчем с Францией. Четыре человека получили легкие травмы, игру перенесли

Автобус с игроками Люксембурга U21 перевернулся незадолго до матча с Францией.

Водителю, перевозившему игроков, тренерский штаб и делегацию сборной Люксембурга, стало плохо за рулем.

«Мы ехали по трассе с обычной скоростью – 80-90 км/ч. Один из игроков, увидев, как автобус съезжает на обочину, начал кричать. Мы ударились о насыпь с правой стороны дороги, перевернулись и начали скользить на боку. Так мы проехали еще метров 50.

Мы застряли внутри на полтора, может быть, два часа. Было жарко, парни кричали и были в шоке. Затем наш врач принял необходимые меры для оказания помощи пострадавшим», – заявил Леон Хильгер, глава делегации сборной Люксембурга до 21 года.

Четыре человека (два игрока и два сотрудника) были доставлены в больницу города Лорьян. Они получили травмы легкой степени тяжести: порезы от разбившегося в автобусе стекла и ушибы.

Водителю автобуса 53 года. «Он имеет девятилетний стаж и не попадал в аварии. Его последний медицинский осмотр был в порядке», – говорится в пресс-релизе транспортной компании Kerjan Bus et Car.

Они также сообщили, что водитель «прошел тест на алкоголь и наркотики, который дал отрицательный результат», а последний техосмотр автомобиля был проведен 23 июля 2025 года и не выявил явных механических неисправностей».

Матч был перенесен на 3 октября.