  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Автобус с игроками Люксембурга U21 перевернулся перед матчем с Францией. Четыре человека получили легкие травмы, игру перенесли
0

Автобус с игроками Люксембурга U21 перевернулся перед матчем с Францией. Четыре человека получили легкие травмы, игру перенесли

Автобус с игроками Люксембурга U21 перевернулся незадолго до матча с Францией.

Водителю, перевозившему игроков, тренерский штаб и делегацию сборной Люксембурга, стало плохо за рулем.

«Мы ехали по трассе с обычной скоростью – 80-90 км/ч. Один из игроков, увидев, как автобус съезжает на обочину, начал кричать. Мы ударились о насыпь с правой стороны дороги, перевернулись и начали скользить на боку. Так мы проехали еще метров 50. 

Мы застряли внутри на полтора, может быть, два часа. Было жарко, парни кричали и были в шоке. Затем наш врач принял необходимые меры для оказания помощи пострадавшим», – заявил Леон Хильгер, глава делегации сборной Люксембурга до 21 года.

Четыре человека (два игрока и два сотрудника) были доставлены в больницу города Лорьян. Они получили травмы легкой степени тяжести: порезы от разбившегося в автобусе стекла и ушибы.

Водителю автобуса 53 года. «Он имеет девятилетний стаж и не попадал в аварии. Его последний медицинский осмотр был в порядке», – говорится в пресс-релизе транспортной компании Kerjan Bus et Car.

Они также сообщили, что водитель «прошел тест на алкоголь и наркотики, который дал отрицательный результат», а последний техосмотр автомобиля был проведен 23 июля 2025 года и не выявил явных механических неисправностей».

Матч был перенесен на 3 октября.

Нули России с Иорданией – как вам?23719 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Luxembourg Times
logoсборная Люксембурга U-21
происшествия
logoлига 1 Франция
logoсборная Франции U-21
logoсборная Люксембурга по футболу
logoквалификация Евро U-21
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавбек Иордании Аль-Тамари: «Россия могла бы обыгрывать Францию, Аргентину и другие сильные команды на ЧМ-2026. Мне понравился уровень игроков»
35вчера, 14:48
«ПСЖ» опубликовал список вызванных в сборные игроков без Сафонова. Забарный упомянут
483 сентября, 14:52
Луиз предлагал экс-любовнице 100 000 реалов за молчание об отношениях и напоминал об убийстве модели экс-вратарем «Фламенго» Бруно. Угрозы начались после отказа девушки от секса втроем
2329 августа, 20:34
Главные новости
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем ТГ-боте
27 минут назадТесты и игры
Журова о Клаудиньо: «И без СВО заработал бы и уехал, требовать неземной любви к России было бы глупо. Его поведение понятно, не хочет быть отмененным русским. Сам откажется от гражданства»
634 минуты назад
Чичарито: «Гол Агуэро – один из главных моментов в истории АПЛ, но я один из немногих, кого он не радует! Болезненно для «МЮ», скорее мы упустили титул, чем «Сити» его выиграл»
1сегодня, 21:26
Соболев о «Зените»: «Конкуренция сумасшедшая, никто не чувствует себя первым номером. Поначалу мне было тяжеловато, не мог забить, но сейчас неплохо выступаю»
9сегодня, 21:16
Гюлер о Ямале: «У нас разные амплуа и стили, сравнивать было бы неправильно. У него большой талант»
13сегодня, 21:09
Семак про 5:3 с «Сьоном»: «О таком можно только мечтать – проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой, при 25 000 болельщиков»
16сегодня, 20:50
Квалификация ЧМ-2026. Португалия забила 5 голов Армении, Англия обыграла Андорру, Сербия одолела Латвию
181сегодня, 20:49
«ПСЖ» потребовал от FFF ввести протокол взаимодействия между врачами сборной и клуба на фоне травм Дембеле и Дуэ и припомнил прошлые случаи: «Выражаем глубокую озабоченность»
7сегодня, 20:40
Пирс Морган: «В жизни неизбежны три вещи: смерть, налоги и голы Роналду. 40 лет – а он продолжает вколачивать мяч в сетку и обновлять мировые рекорды»
49сегодня, 20:15
«Байер» связался с Моттой. «Ювентус» сэкономил бы 15 млн евро, согласись Тиаго на эту работу, но тренер склоняется к отказу
32сегодня, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Клопп посетил концерт Эда Ширана и сделал фото с певцом: «Вот это шоу! Легенда!»
222 минуты назадФото
Леонид Слуцкий: «Коммуникация с игроками – это как лего. Ежедневный кропотливый процесс, все много раз разрушается и собирается обратно»
29 минут назад
Орлов о Жерсоне: «Он устал, перенасытился игрой. Ему надо отдохнуть, пока «Зениту» можно без него обойтись. Это потенциальный игрок сборной Бразилии»
242 минуты назад
Кузнецов о лимите: «В СССР играли без легионеров, результаты показывали, чемпионат был конкурентоспособный. Говорят, рядом с хорошими легионерами будут расти молодые. А так не будут?»
643 минуты назад
«Аль-Ахли» за 25 млн евро купил хавбека Франции U21 Атангана у «Реймса»
250 минут назад
Из-за дыры в газоне глубиной 20 сантиметров прервали матч Австрии и Кипра в отборе ЧМ. Пауза продлилась 7 минут, пока яму не заделали
253 минуты назадФото
«Делю игроков на два типа. Первый – те, кому Бог ниспослал дар, как Тотти; по работе Франческо с мячом видно, что он другой. Второй – те, кто сочетают талант с трудом, как Роналду». Фьенга о форвардах
4сегодня, 21:09
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
1сегодня, 21:01Live
Кин о 2:0 с Андоррой: «Англия откатилась к старым настройкам. Поперечные, обратные передачи – нужно больше подавать, не усложнять игру. Они слишком часто отходят назад»
3сегодня, 21:01
Родри о разрыве «крестов»: «Травма имела большее значение, чем «Золотой мяч». Приз стал глотком свежего воздуха в момент, когда мне было реально тяжело»
5сегодня, 20:40