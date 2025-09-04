Писарев о сильных качествах Сильянова: «У него слабых нет»
Николай Писарев оценил качества Александра Сильянова.
Ранее Леонид Слуцкий назвал Сильянова средним игроком: «Мне никто не может ответить, в чем он хорош».
– Сильные качества Сильянова, можно выделить?
– У него слабых нет. Нет слабых, значит все сильные, – сказал тренер сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Футбольный Биги
