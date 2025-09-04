Писарев о сильных качествах Сильянова: «У него слабых нет»

Николай Писарев оценил качества Александра Сильянова.

Ранее Леонид Слуцкий назвал Сильянова средним игроком: «Мне никто не может ответить, в чем он хорош».

– Сильные качества Сильянова, можно выделить?

– У него слабых нет. Нет слабых, значит все сильные, – сказал тренер сборной России.