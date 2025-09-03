Слуцкий о Сильянове: «Средний игрок, мне никто не может ответить, в чем он хорош. Я понимаю сильные стороны Ненахова, а Самошников – топовый игрок для России»
Напомним, этим летом «Локомотив» продлил контракт с Сильяновым и продал Илью Самошникова «Спартаку».
– Я не понимаю, чем хорош Сильянов? Я считаю его абсолютно обычным.
– Самошников сильнее?
– Намного сильнее. Мне никто не может ответить, в чем хорош Сильянов. Я понимаю сильные стороны Ненахова, а Сильянова – нет.
– Нормальный выбор позиции, нормальный отбор, он не запускает за спину мяч. У него хорошая совокупность качеств как защитника.
– Когда ты плассируешься и отходишь от линии, конечно, не запустишь мяч. Куда его запускать? В прыжковую яму?
Ничего хорошего я не вижу. Самошников для России топовый игрок, который может закрыть четыре позиции. Сильянов – средний игрок, я никогда не понимал восторга от него.
– В чем Ненахов сильнее Сильянова?
– В единоборствах. Агрессия – это уже другой вопрос. Но у него есть умение обороняться, вступать в отбор, выигрывать большое количество единоборств. Иногда это бывает с перебором – это уже вопрос тренера. Но у него есть эти качества.
– Что думаете о Вахании?
– У него есть качества, которые могут позволить ему вырасти, но пока это абстрактные качества. Есть подтвержденные качества, которые игрок демонстрирует на протяжении определенного времени, а есть потенциальные качества, которые могут позволить выйти на другой качественный уровень.
У Вахании есть потенциальные качества, нет подтвержденных, у Ненахова есть подтвержденные ограничения и качества, а у Сильянова нет ни потенциальных, ни подтвержденных сильных качеств.
– Если оценивать по пятибалльной шкале, то, может, у Сильянова много качеств на четверочку?
– Этого мало для перехода в топовый клуб, – сказал в выпуске «Это футбол, брат!» экс-тренер сборной России, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа».
В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 12 сентября примет «Шаньдун Тайшань», Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени.