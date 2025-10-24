Глава Федерации футбола Петербурга Бельский о возможном запрете легионеров в Кубке: «Это понизит статус турнира. Спортсмены должны расти, должны видеть игроков, которые выступают лучше»

Глава Федерации футбола Петербурга против изменения регламента Кубка России.

«Спортсмены должны расти, они должны видеть тех игроков, которые выступают лучше, чтобы была конкуренция. Если мы примем решение, что в Кубке России могут играть исключительно футболисты с российским паспортом, то, мне кажется, это понизит статус турнира.

Ведь, особенно на начальном этапе турнира, команды стараются дать игровое время футболистам, которые в основном находятся в запасе, чтобы отдохнули лидеры. Поэтому в Кубке и так задействованы футболисты с российским паспортом», – отметил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.