  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава Федерации футбола Петербурга Бельский о возможном запрете легионеров в Кубке: «Это понизит статус турнира. Спортсмены должны расти, должны видеть игроков, которые выступают лучше»
3

Глава Федерации футбола Петербурга Бельский о возможном запрете легионеров в Кубке: «Это понизит статус турнира. Спортсмены должны расти, должны видеть игроков, которые выступают лучше»

Глава Федерации футбола Петербурга против изменения регламента Кубка России.

«Спортсмены должны расти, они должны видеть тех игроков, которые выступают лучше, чтобы была конкуренция. Если мы примем решение, что в Кубке России могут играть исключительно футболисты с российским паспортом, то, мне кажется, это понизит статус турнира.

Ведь, особенно на начальном этапе турнира, команды стараются дать игровое время футболистам, которые в основном находятся в запасе, чтобы отдохнули лидеры. Поэтому в Кубке и так задействованы футболисты с российским паспортом», – отметил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?1733 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Вечерний Санкт-Петербург»
лимит на легионеров
logoFONBET Кубок России
logoЗенит
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Павлюченко об ужесточении лимита: «Я бы начал с помощи ДЮСШ. Создадим там хорошие условия – вырастим отличное поколение. Не хуже, чем в Европе»
сегодня, 07:25
Генсек РФС Митрофанов про изменение лимита: «Министр просто хочет создать условия для еще более качественной подготовки игроков. Он понимает, что нужно не испортить потенциал – а он огромный»
вчера, 20:35
Генсек РФС: «Если к лимиту ничего не прилагается, у протекционизма будет обратная сторона – условия, при которых игроки не хотят прогрессировать. Зачем, если платят за паспорт?»
вчера, 18:47
Главные новости
Карвахаль намерен обсудить с Ямалем слова вингера про «жульничающий» «Реал» (Mundo Deportivo)
30 минут назад
Губерниев о санкциях США в адрес «Лукойла»: «Трамп не может помешать «Спартаку» найти нормального тренера. Выгнать Станковича!»
48 минут назад
Защитник «Ахмата» Гандри: «Черчесов сказал, что хочет быть чемпионом. И мы можем стать чемпионами»
сегодня, 15:38
Эдин Терзич: «Санчо способен выиграть «Золотой мяч». Про Дембеле 5 лет назад говорили так же, как про него сейчас. Джейдон достигнет этого уровня, если продолжит улыбаться»
сегодня, 15:14
Джейми Каррагер: «Холанд может стать самым результативным нападающим в истории футбола. Он уже величайший бомбардир, которого мы когда-либо видели в Англии»
сегодня, 14:49
Иньеста о словах Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Это добавит немного перчинки в класико. Оно выше любых слов. Это самый великий матч»
сегодня, 14:42
Рафинья пропустит около месяца из-за рецидива травмы задней поверхности бедра
сегодня, 14:18
Исправится ли «Ливерпуль»? Чего ждать от «Юнайтед»? Забьет ли Холланд? Ответьте на эти вопросы в Предикторе
сегодня, 14:00Телеграм
МВД не выявило нарушения закона в словах Клаудиньо: «Высказываний с признаками дискредитации органов власти или Вооруженных сил не обнаружено»
сегодня, 13:55
Педри перед «Реалом»: «Барса» постарается доминировать и контролировать игру. Мы выиграли все матчи у них в прошлом сезоне – надеюсь, в этом будет так же»
сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Ташуев: «В России нет народной команды, хотя спартаковцы поспорят. Слышал, так «Локо» называют. Сегодня флагман – «Зенит», после 6 чемпионств подряд их можно тоже назвать так»
10 минут назад
Первая лига. «Урал» в гостях у «Арсенала», «Факел» сыграет со СКА в воскресенье
10 минут назадLive
Экс-тренер Уайлдера Скотт считает, что Магуайр мог бы преуспеть в боксе: «Когда ты так возвращаешься после ошибок на ранних этапах, возможности безграничны. Он стал лучше как человек и игрок»
19 минут назад
Солари об эмоциональности Станковича: «Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают.Поэтому тренер себя так ведет»
22 минуты назад
Кьеза признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сентябре
42 минуты назад
Энцо Мареска: «Эстевао суждено достичь вершины футбола, у него есть для этого все. Он способен бороться за «Золотой мяч» или The Best»
сегодня, 15:33
Глушаков об Аршавине, назвавшем себя мировой звездой: «Таких было много: Карпин, Мостовой, Онопко, Билялетдинов, Павлюченко, Головин, Миранчук, Погребняк»
сегодня, 15:17
Лапочкин про РПЛ: «Мы чемпионы мира по легковесным пенальти. Говорил с арбитрами: «Почему так происходит?». Они не понимают. У нас возглавляет судейство иностранец – качество улучшилось?»
сегодня, 14:58
В «Шеффилд Уэнсдей» ввели внешнее управление из-за долгов. С основанного 158 лет назад клуба сняли 12 очков в Чемпионшипе – теперь у него минус 6 баллов
сегодня, 14:55
Лига конференций. «Риека» обыграла «Спарту» в матче, прерванном вчера из-за ливня
сегодня, 14:52