  • Лапочкин про РПЛ: «Мы чемпионы мира по легковесным пенальти. Говорил с арбитрами: «Почему так происходит?». Они не понимают. У нас возглавляет судейство иностранец – качество улучшилось?»
6

Лапочкин про РПЛ: «Мы чемпионы мира по легковесным пенальти. Говорил с арбитрами: «Почему так происходит?». Они не понимают. У нас возглавляет судейство иностранец – качество улучшилось?»

Сергей Лапочкин высказался о судействе в РПЛ.

«Мы чемпионы мира по легковесным пенальти. У нас назначается огромное количество таких одиннадцатиметровых.

Меня удивляет другое. Я говорил с арбитрами: «Почему так происходит?» Они сами не понимают.

Проблема самая большая, что арбитры этого не понимают. Куча легковесных пенальти, а еще и двойные трактовки…

У нас возглавляет судейство иностранец (Милорад Мажич – Спортс’‘), который должен показывать качество.

У нас разве судейство улучшилось? Это просто вопрос. Спорных моментов стало меньше? Мне кажется, что нет», – сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
