Лапочкин про РПЛ: «Мы чемпионы мира по легковесным пенальти. Говорил с арбитрами: «Почему так происходит?». Они не понимают. У нас возглавляет судейство иностранец – качество улучшилось?»
Сергей Лапочкин высказался о судействе в РПЛ.
«Мы чемпионы мира по легковесным пенальти. У нас назначается огромное количество таких одиннадцатиметровых.
Меня удивляет другое. Я говорил с арбитрами: «Почему так происходит?» Они сами не понимают.
Проблема самая большая, что арбитры этого не понимают. Куча легковесных пенальти, а еще и двойные трактовки…
У нас возглавляет судейство иностранец (Милорад Мажич – Спортс’‘), который должен показывать качество.
У нас разве судейство улучшилось? Это просто вопрос. Спорных моментов стало меньше? Мне кажется, что нет», – сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
