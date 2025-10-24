В «Шеффилд Уэнсдей» ввели внешнее управление из-за долгов. С основанного 158 лет назад клуба сняли 12 очков в Чемпионшипе – теперь у него минус 6 баллов

«Шеффилд Уэнсдей» близок к банкротству.

Один из старейших футбольных клубов Англии, которому 158 лет, передан под внешнее управление и лишен 12 очков, сообщает BBC.

Это произошло после того, как стало известно, что налоговая служба Великобритании намеревалась подать заявление о ликвидации клуба из-за долгов.

Сотрудники были уведомлены о ситуации, администраторы также провели встречу с игроками. После снятия очков команда, занимавшая последнее место в Чемпионшипе, теперь имеет минус 6 очков.

В официальном сообщении «Шеффилд Уэнсдей » подтвердил назначение внешних управленцев, отметив, что это произошло «после значительных попыток в последние недели договориться о продаже клуба надежному инвестору, которые, к сожалению, не увенчались успехом, и на фоне растущего давления со стороны кредиторов».