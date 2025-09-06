«Вилла» планирует вернуть Мартинеса в состав после срыва трансфера в «МЮ», но будущее вратаря в Бирмингеме под вопросом (The Athletic)

«Астон Вилла» планирует вернуть Эмилиано Мартинеса в состав команды.

Ожидается, что 33-летний вратарь воссоединится с основой бирмингемцев после того, как вернется из расположения сборной Аргентины. При этом многое будет зависеть от реакции самого Мартинеса, чей переход в «Манчестер Юнайтед» сорвался в заключительный день летнего трансферного окна.

По данным The Athletic, несмотря на действующий до 2029 года контракт, будущее голкипера в «Вилле» находится под вопросом. 31 августа Мартинес не попал в заявку на матч 3-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:3).

В текущем чемпионате Англии вратарь провел одну игру – против «Брентфорда» (0:1) в 2-м туре.