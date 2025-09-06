  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дешам про 2:0 с Украиной: «Франция могла получить преимущество чуть раньше в 1-м тайме. Мы не пропустили, но у соперника было два отличных момента»
2

Дешам про 2:0 с Украиной: «Франция могла получить преимущество чуть раньше в 1-м тайме. Мы не пропустили, но у соперника было два отличных момента»

Дидье Дешам подвел итоги матча Франции со сборной Украины.

Французская команда обыграла украинцев (2:0) в отборе на ЧМ-2026.

– Как вы оцениваете этот матч с Украиной? Сделали ли французы уже шаг к чемпионату мира?

– Это был важный матч. Мы знали, что это будет игра высокого уровня.

Мы могли бы получить преимущество чуть раньше в первом тайме. После этого мы провалились на четыре-пять минут. Это нужно упомянуть, хотя главное другое.

Мы выиграли всего 2:0, не пропустили ни одного гола, но у соперника было два отличных момента.

Всегда лучше побеждать. Во вторник нам предстоит встретиться с лидерами нашей группы [Исландией].

– Как быть более стабильными в игре?

– Дело и в сопернике. Много сил уходит на то, чтобы выходить высоко и прессинговать. Все начиналось с нападающих, которые делали много забегов. Потом мы стали забегать меньше.

Контролировать все 90 минут... Не думаю, что у нас был спад, скорее, сильный момент у соперника.

Мы лучше закончили матч. У нас молодая команда, которой нужно повторять действия, чтобы набраться опыта и прозорливости, – сказал тренер сборной Франции.

Нули России с Иорданией – как вам?21235 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoСборная Франции по футболу
logoЧМ-2026
logoСборная Украины по футболу
logoДидье Дешам
logoКвалификация ЧМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе о том, что догнал Анри по голам за Францию: «Большая честь, я восхищаюсь Тьерри. Теперь хочу его опередить! Рекорд Жиру все ближе»
5вчера, 21:10
Дембеле травмировался, отыграв меньше тайма в матче Франции с Украиной. Вингер «ПСЖ» держался за заднюю поверхность бедра, покидая поле
13вчера, 20:45
Франция обыграла Украину в Польше – 2:0. Забили Мбаппе и Олисе
44вчера, 20:35
Главные новости
«Барселона» и Левандовски настроены расстаться летом 2026-го. Ферран может стать основным центрфорвардом со следующего сезона
2 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия играет с Андоррой, Сербия одолела Латвию
273 минуты назад
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Сьон»
227 минут назад
Дегтярев допустил введение налога на легионеров: «Если есть горячее желание потратить 30 млн на иностранца, пожалуйста. Но расходы умножим на два: столько положить в фонд развития детей»
148 минут назад
Лаутаро Мартинес: «Чистота – один из моих методов психотерапии. Когда я нервничаю, я пылесошу, убираю со столов, пока жена не говорит мне успокоиться. Люблю, чтобы все было идеально»
615 минут назад
Бруну сообщил Роналду, что останется в Европе минимум на сезон. Хавбек «МЮ» отказал «Аль-Насру», «Аль-Хилалю» и «Аль-Иттихаду» летом (talkSPORT)
122 минуты назад
Зидан дал «Фенербахче» предварительное согласие, обсуждаются детали контракта. Турки после увольнения Моуринью также общались с Тедеско, Спаллетти и Постекоглу (Sabah)
4027 минут назад
Дуэ пропустит 3-4 недели. Вингер «ПСЖ» получил травму икроножной мышцы в матче Франции и Украины
934 минуты назад
«Трабзонспор» и «МЮ» договорились об аренде Онана. Сделка зависит от решения вратаря
2834 минуты назад
Экс-хавбек «Локо» Педриньо пинал ворота и пытался разбить камеры у дома матери своих детей. Бразилец в 2023-м угрожал девушке убийством
2549 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Тиаго Алькантара вернется в тренерский штаб «Барсы». Он месяц работал там в прошлом году
33 секунды назад
«Роналду и Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами и должны идеалом для молодых футболистов». Эшковал сравнил форвардов «Аль-Насра» и «Акрона»
220 минут назад
Орлов о сборной России: «Дзюба может быть полезнее Мусаева. Он хотя бы гол может забить или еще что-то полезное сделать. Артем не так мобилен и быстр, но мастерство никуда не делось»
624 минуты назад
Жубал: «В России сейчас происходят некоторые события, но это хорошая страна. Уровень футбола другой, много силовой борьбы, это немного отличается от Европы, но это тоже хорошо»
246 минут назад
«Спартак» отказал «Ахмату» и «Крыльям» в аренде Зорина летом («СЭ»)
451 минуту назад
Англия – Андорра. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
152 минуты назад
Армения – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
58 минут назад
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
1сегодня, 13:45
Лоукостер Ryanair пошутил о запрете песни Рамоса на рейсах компании. Серхио ответил: «Вы уже установили динамики в свои самолеты? Если понадобится, я одолжу вам свой»
2сегодня, 12:45
Ла Лига одобрила регистрацию Бардагжи в качестве игрока основной команды «Барселоны»
10сегодня, 11:51