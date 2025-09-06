Дешам про 2:0 с Украиной: «Франция могла получить преимущество чуть раньше в 1-м тайме. Мы не пропустили, но у соперника было два отличных момента»
Французская команда обыграла украинцев (2:0) в отборе на ЧМ-2026.
– Как вы оцениваете этот матч с Украиной? Сделали ли французы уже шаг к чемпионату мира?
– Это был важный матч. Мы знали, что это будет игра высокого уровня.
Мы могли бы получить преимущество чуть раньше в первом тайме. После этого мы провалились на четыре-пять минут. Это нужно упомянуть, хотя главное другое.
Мы выиграли всего 2:0, не пропустили ни одного гола, но у соперника было два отличных момента.
Всегда лучше побеждать. Во вторник нам предстоит встретиться с лидерами нашей группы [Исландией].
– Как быть более стабильными в игре?
– Дело и в сопернике. Много сил уходит на то, чтобы выходить высоко и прессинговать. Все начиналось с нападающих, которые делали много забегов. Потом мы стали забегать меньше.
Контролировать все 90 минут... Не думаю, что у нас был спад, скорее, сильный момент у соперника.
Мы лучше закончили матч. У нас молодая команда, которой нужно повторять действия, чтобы набраться опыта и прозорливости, – сказал тренер сборной Франции.