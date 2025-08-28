Энрике не наказали за стычку с Жоао Педро после финала КЧМ. ФИФА не направляла дело тренера «ПСЖ» в УЕФА и LFP

Луиса Энрике не наказали за стычку с Жоао Педро на КЧМ.

Напомним, игроки и тренеры «Челси » и «ПСЖ » устроили массовую потасовку после финала клубного ЧМ, завершившегося победой лондонцев (3:0).

В ходе перепалки главный тренер парижан Луис Энрике толкнул форварда «синих» Жоао Педро, забившего третий гол. Испанец угодил рукой сперва в горло, а затем в лицо бразильцу, и нападающий оказался на газоне.

Как сообщает L’Équipe, Энрике до сих пор не получил наказания за свое агрессивное поведение в финале.

Утверждается, что спустя полтора месяца после инцидента ФИФА так и не передала дело ни в УЕФА , ни в LFP (Профессиональная футбольная лига Франции).

Таким образом, Энрике сможет руководить командой в ближайших матчах Лиги чемпионов и Лиги 1.