У «ПСЖ» 4 победы в 4 матчах на старте сезона – три в Лиге 1 и по пенальти в Суперкубке Европы против «Тоттенхэма»
«ПСЖ» побеждает всех на старте сезона.
В 3-м туре Лиги 1 команда Луиса Энрике обыграла «Тулузу» со счетом 6:3.
Перед этим парижане одержали победу над «Нантом» (1:0), «Анже» (1:0) и завоевали Суперкубок Европы, выиграв у «Тоттенхэма» в серии пенальти (2:2, 4:3)
В следующем матче «ПСЖ» примет «Ланс» в чемпионате Франции. Встреча пройдет 14 сентября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
