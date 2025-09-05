Оуэн о Стерлинге: «Некоторые могут сказать: «Ты уже и так достаточно заработал». Но разве вы готовы отказаться от 200 тысяч фунтов в неделю ради перехода в менее престижный клуб?»

Майкл Оуэн поделился мнением о ситуации Рахима Стерлинга.

«Челси» ранее не включил футболиста в заявку на Лигу чемпионов.

«У него большая зарплата, и он не до конца использовал шанс в «Арсенале ».

Он явно не соответствует требованиям «Челси ». К сожалению, теперь его единственный путь – это, вероятно, клубы вроде «Кристал Пэлас », «Вест Хэма » или что-то в этом роде.

Но только если он согласится на значительное снижение зарплаты. Главный вопрос – зарплата.

Некоторые могут сказать: «Ты уже и так достаточно заработал».

Но разве вы готовы отказаться от 200 тысяч фунтов в неделю ради перехода в менее престижный клуб, даже при увеличении игрового времени?» – сказал бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн .