Оуэн о Стерлинге: «Некоторые могут сказать: «Ты уже и так достаточно заработал». Но разве вы готовы отказаться от 200 тысяч фунтов в неделю ради перехода в менее престижный клуб?»
Майкл Оуэн поделился мнением о ситуации Рахима Стерлинга.
«Челси» ранее не включил футболиста в заявку на Лигу чемпионов.
«У него большая зарплата, и он не до конца использовал шанс в «Арсенале».
Он явно не соответствует требованиям «Челси». К сожалению, теперь его единственный путь – это, вероятно, клубы вроде «Кристал Пэлас», «Вест Хэма» или что-то в этом роде.
Но только если он согласится на значительное снижение зарплаты. Главный вопрос – зарплата.
Некоторые могут сказать: «Ты уже и так достаточно заработал».
Но разве вы готовы отказаться от 200 тысяч фунтов в неделю ради перехода в менее престижный клуб, даже при увеличении игрового времени?» – сказал бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Chelsea News
