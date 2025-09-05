Анзор Кавазашвили: «Нет у нас классных вратарей, кроме Акинфеева. Мы сами испортили их дурацкими постоянными пасами в штрафной своему защитнику, создавая себе опасные моменты»

Анзор Кавазашвили не видит сильных вратарей в России, не считая Игоря Акинфеева.

«Нет у нас никаких классных вратарей. Пальму первенства даю только Игорю Акинфееву – как лучшему вратарю. Он прекрасно играет за ЦСКА .

К сожалению, мы сами испортили российских вратарей этими дурацкими постоянными пасами в штрафной своему защитнику, создавая себе опасные моменты», – сказал экс-голкипер сборной СССР.