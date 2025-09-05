Пальцев о «Спартаке»: «Клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура – с условием, что я не должен играть. Это не только для руководства «Махачкалы», но и для меня неприемлемо»

Валентин Пальцев высказался о предложении «Спартака».

«Краснодар» арендовал защитника с обязательным выкупом у «Динамо» Махачкала.

– Несколько моментов, которые хочется проговорить перед переходом в «Краснодар». Первое – разговоры про «Спартак». Поднадоели?

– Честно, я не обращал внимания. Конкретики же до определенного момента не было, поэтому ни слухам, ни вопросам журналистов не придавал значения.

– Гендиректор «Спартака» подтверждал интерес к тебе. Ты что-то об этом слышал?

– Не помню, чтобы в «Спартаке» подтверждали.

Но Шамиль Камилович сказал, что клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура со «Спартаком». Это не то, что надо было «Динамо».

Такое предложение на профессиональном уровне – за день до игры, еще и условие, что я не должен играть. Это не только для руководства «Динамо», но и для меня неприемлемо.

– То есть для тебя было важно, чтобы твой переход был выгоден «Динамо»?

– Конечно. Я хочу, чтобы и клубу удалось заработать на мне. «Краснодар » сделал лучшее предложение среди всех команд, – сказал Валентин Пальцев .