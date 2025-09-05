Дешам о капитанстве Мбаппе: «Он прекрасно справляется, у Килиана есть нужные качества. Его слово имеет вес для команды – он это понимает»
Дидье Дешам оценил Килиана Мбаппе в роли капитана.
«Это не стало для него бременем. У него есть все необходимые качества. Был период, когда он чувствовал себя хуже по разным причинам. С тех пор как он стал капитаном, его слово имеет вес для всей команды – он это понимает.
Он прекрасно справляется с этой ролью. Он капитан и один из лидеров этой команды», – сказал главный тренер сборной Франции.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
