  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе о календаре: «Мы объясняем, а в ответ слышим: «Вы много зарабатываете, так что играйте». Не хочу, чтобы в какой-то момент игроки стали говорить: «Этот матч в ноябре – отстой, пропущу его»
103

Мбаппе о календаре: «Мы объясняем, а в ответ слышим: «Вы много зарабатываете, так что играйте». Не хочу, чтобы в какой-то момент игроки стали говорить: «Этот матч в ноябре – отстой, пропущу его»

Килиан Мбаппе считает, что плотный календарь может стать проблемой для игроков.

«Мы объясняем свою позицию, но в ответ получаем: «Вы зарабатываете большие деньги, так что играйте». Такими темпами мы будем обсуждать это годами, и ничего не изменится.

Дело не только в матчах, но и в восстановлении. На клубном чемпионате мира в середине июля мы играли в четвертьфинале, пока другие команды уже играли предсезонные игры. Может, я сумасшедший, но я подумал, что, возможно, есть проблема.

Я не хочу, чтобы наступил момент, когда мы, игроки, будем говорить: «Что ж, этот матч в ноябре – полный отстой, я пропущу его». Мы любим футбол и сохраняем энтузиазм, даже если он становится нашей работой», – сказал форвард «Реала» и сборной Франции.

Нули России с Иорданией – как вам?10226 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
календарь
logoчемпионат мира среди клубов
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глава ВТБ Костин о «Динамо»: «Когда‑нибудь станем чемпионами – только не надо дергаться»
14 минуты назад
Оуэн о Стерлинге: «Некоторые могут сказать: «Ты уже и так достаточно заработал». Но разве вы готовы отказаться от 200 тысяч фунтов в неделю ради перехода в менее престижный клуб?»
618 минут назад
Как спортсмены вообще учатся в школе? Сборник историй
25 минут назадСпецпроект
Нагельсманн о Германии: «Уже не можем играть только на 80% – заряженный соперник сразу показывает более качественный футбол. Не сможем добиться нужного настроя – придется сложно»
731 минуту назад
Луис Энрике: «Анчелотти – выдающийся тренер, много побеждавший на международном уровне. Было важно знать, что он меня похвалил»
743 минуты назад
Михаил Дегтярев: «Наше футбольное сообщество считает, что надо попробовать восстановиться в УЕФА. Поддерживаю РФС в этом стремлении»
2555 минут назад
Нули России с Иорданией, план ужесточения лимита утвержден, поражение Германии, Леви ушел из «Тоттенхэма», Осинькин возглавил «Сочи», Макгрегор идет в президенты Ирландии и другие новости
13сегодня, 06:10
Глава ВТБ Костин о Карпине в «Динамо»: «Лимит доверия не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл – и сразу увольнять?»
34сегодня, 05:59
Песков об ужесточении лимита в РПЛ: «Специалисты должны решать»
20сегодня, 05:46
«Карпин – не тренер. Как ты можешь возглавить топ-клуб, если не завоевал ни одного трофея? Было странно везти футболистов из «Ростова». Попов о «Динамо»
65сегодня, 05:34
Ко всем новостям
Последние новости
Уругвай, Колумбия и Парагвай напрямую вышли на ЧМ-2026 от Южной Америки, присоединившись к Аргентине, Бразилии и Эквадору. Венесуэла и Боливия поспорят за выход в стыки
110 минут назад
Месси пропустит матч с Эквадором: «Тренер решил дать мне отдохнуть – травма сбила мой ритм. Мы играем в МЛС – это наша цель»
6сегодня, 05:10
Ташуев про Моуринью в РПЛ: «Если есть возможность просто так отдать большие деньги – пусть отдают. Ради пресс-конференций подписывать, что ли? Давайте себя уважать – у нас сильная страна»
18сегодня, 04:20
Бразилия выиграла 2 из 3 матчей при Анчелотти при разнице голов 4:0. Дальше – Боливия
2сегодня, 03:30
Месси прервал серию из 4 матчей без голов за Аргентину. Форвард забил за сборную впервые с октября 2024 года
5сегодня, 03:10
Аргентина не проигрывает 6 матчей подряд в отборе на ЧМ – 5 побед и 1 ничья. Команда Скалони набрал 38 очков в 17 играх
4сегодня, 02:01
Батраков о возможном переходе в «Зенит»: «Для чего вы провоцируете? Я игрок «Локомотива» – стараюсь наслаждаться моментом и прогрессировать»
10сегодня, 01:15
«Динамо» Загреб арендует Беннасера с правом выкупа. Хорватский клуб договорился с «Миланом»
2сегодня, 00:06
Швайнштайгер о 0:2 от Словакии: «Германии еще повезет, если с такой игрой она попадет на ЧМ. Ни минуты не верил, что мы победим. Игроки должны осознать, что это было плохо»
8вчера, 21:58
Де ла Фуэнте о 3:0 с Болгарией: «В 1-м тайме Испания обеспечила результат, во втором сосредоточились на совершенствовании. Следующая игра будет лучше, важно быть самокритичными»
2вчера, 21:55