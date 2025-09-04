Мбаппе о календаре: «Мы объясняем, а в ответ слышим: «Вы много зарабатываете, так что играйте». Не хочу, чтобы в какой-то момент игроки стали говорить: «Этот матч в ноябре – отстой, пропущу его»

Килиан Мбаппе считает, что плотный календарь может стать проблемой для игроков.

«Мы объясняем свою позицию, но в ответ получаем: «Вы зарабатываете большие деньги, так что играйте». Такими темпами мы будем обсуждать это годами, и ничего не изменится.

Дело не только в матчах, но и в восстановлении. На клубном чемпионате мира в середине июля мы играли в четвертьфинале, пока другие команды уже играли предсезонные игры. Может, я сумасшедший, но я подумал, что, возможно, есть проблема.

Я не хочу, чтобы наступил момент, когда мы, игроки, будем говорить: «Что ж, этот матч в ноябре – полный отстой, я пропущу его». Мы любим футбол и сохраняем энтузиазм, даже если он становится нашей работой», – сказал форвард «Реала » и сборной Франции .